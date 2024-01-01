Программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов - Самые популярные приложения
Компании используют программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов, чтобы оценить потенциал каждой бизнес-возможности. Это программное обеспечение позволяет организациям устанавливать шкалы и критерии для оценки перспектив. Учитывая нехватку времени у отдела продаж и обилие потенциальных клиентов, программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов оказывается неоценимым, позволяя командам сосредоточиться на возможностях с наибольшей вероятностью конверсии в продажи. Отдавая приоритет высокопотенциальным лидам, отделы продаж могут оптимизировать свое время, отвлекая ресурсы от менее ценных лидов. Это не только экономит время, но и дает продавцам возможность совершенствовать свои сообщения при взаимодействии с клиентами, которые с большей вероятностью заключат сделки.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества данных с нулевой оплатой! Расширяйте свой маркетинговый ...
Toplyne
toplyne.io
Платформа поведенческой оценки потенциальных клиентов, построенная на основе собственных данных об использовании продуктов, CRM, выставления счетов и сторонних данных, позволяет найти воронку продаж в вашей воронке самообслуживания.
Pocus
pocus.com
Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположе...
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.
EQUP
equp.com
Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel объединяет ваши данные о продажах и маркетинге и определяет приоритетность потенциальных клиентов. Все маркетинговые действия (открытие электронной почты, посещение веб-сайтов, заполнение форм и т. д.) записываются в вашу CRM. Продавцы могут выявить самых горячих потенциальных клиентов и п...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешней ситуации с отслеживанием клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным...
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane открывает возможность генерации потенциальных клиентов благодаря ИИ. Sparklane помогает вам на протяжении всего вашего пути к поиску потенциальных клиентов, а также: - Определяет, сопоставляет и рекомендует лучшие аккаунты для взаимодействия на основе бизнес-сигналов, оцененных искусственн...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...
Successeve
successeve.com
Successeve помогает вам легко управлять своими клиентами на протяжении всего их жизненного цикла, от регистрации до оттока.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu прогнозирует и расставляет приоритеты действий, приносящих доход. Ускорьте получение доходов и повысьте рентабельность инвестиций с помощью аналитического механизма автоматизации доходов MadKudu.
Koncert
koncert.com
Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.
6sense
6sense.com
Изобретите заново способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по дохо...
Magileads
magileads.com
Наше решение предназначено для компаний, которые хотят сократить время и затраты на поиск потенциальных клиентов, одновременно максимизируя привлечение потенциальных клиентов. Как настоящий помощник ваших отделов продаж и маркетинга, мы анализируем, проводим и оптимизируем ваш поиск потенциальных кл...
Entytle
entytle.com
Entytle помогает промышленным OEM-производителям повысить лояльность, сократить отток клиентов и получить пожизненную выгоду от установленной базы. Наш SaaS использует AI/ML, чтобы наши пользователи могли легко выявлять, расставлять приоритеты и курировать предложения для существующих клиентов.
Correlated
getcorrelated.com
Превратите данные о клиентах в доход быстрее. Менее 1% подписавшихся на продукт становятся платными клиентами! Увеличьте коэффициент конверсии с помощью системы оценки жизненного цикла клиентов на базе искусственного интеллекта. Найдите пользователей и учетные записи с наибольшей склонностью и отпр...