StockPick — первое приложение для обмена видео, ориентированное на инвесторов.

Веб-сайт: stockpick.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением StockPick, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.