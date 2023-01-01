Element Call

Матрица видеозвонка. Первое в мире децентрализованное приложение для голосовых и видеоконференций, полностью созданное на платформе Matrix.

Веб-сайт: call.element.io

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