Ring LLC — компания по обеспечению домашней безопасности и умного дома, принадлежащая Amazon. Компания Ring производит продукты для домашней безопасности, включающие наружные камеры обнаружения движения, в том числе умный дверной звонок Ring Video, а также размещает приложение Neighbours для обмена отснятыми материалами среди пользователей в социальных сетях.

Веб-сайт: ring.com

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