WebCatalog
SpeechEasy

SpeechEasy

speecheasyapp.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SpeechEasy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Высококачественные голоса для удобного прослушивания. Используя возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, мы создали простое и удобное решение для преобразования текста в аудио. SpeechEasy™ позволяет генерировать синтетические голоса студийного уровня, которые облегчают прослушивание и позволяют использовать их в дороге, дома или в офисе.

Веб-сайт: speecheasyapp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SpeechEasy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

dupdub

dupdub

dupdub.com

BeyondWords

BeyondWords

beyondwords.io

Murf AI

Murf AI

murf.ai

kidslisten

kidslisten

kidslisten.org

NaturalReader

NaturalReader

naturalreaders.com

UnlimitedGPT

UnlimitedGPT

unlimitedgpt.co

RYTHMEX

RYTHMEX

rythmex.com

Microsoft Trove

Microsoft Trove

microsoft.com

Scribie

Scribie

scribie.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности