Высококачественные голоса для удобного прослушивания. Используя возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, мы создали простое и удобное решение для преобразования текста в аудио. SpeechEasy™ позволяет генерировать синтетические голоса студийного уровня, которые облегчают прослушивание и позволяют использовать их в дороге, дома или в офисе.

Веб-сайт: speecheasyapp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SpeechEasy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.