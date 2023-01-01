Speech Intellect

Измените свои голосовые решения с помощью нашей линии инноваций в области искусственного интеллекта. Речевой интеллект — это первое решение STT/TTS, которое работает в режиме реального времени, полностью используя новую математическую теорию, ориентированную на искусственный интеллект — «Теорию чувств». Он смотрит на смысл каждого слова, произнесенного клиентом.

Веб-сайт: speechllect.com

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