Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Soon в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Управление персоналом для групп поддержки клиентов — инструмент планирования команды. Создавайте смены, управляйте отпусками и оптимизируйте повседневную деятельность в соответствии со своим стилем работы.

Веб-сайт: soon.works

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