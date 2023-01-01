Управление персоналом для групп поддержки, управляемых данными. Универсальный инструмент планирования, прогнозирования и отчетности, созданный, чтобы помочь самым любимым брендам мира всегда вовремя готовиться к клиентам и реагировать на них.

Веб-сайт: assembled.com

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