SmartHR — это облачное программное обеспечение для управления персоналом и трудом, которое пять лет подряд занимает первое место по доле рынка облачных вычислений для управления трудом. Это не только повышает эффективность человеческих ресурсов и трудовых отношений, но и помогает повысить производительность труда всех работников.

Веб-сайт: smarthr.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SmartHR, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.