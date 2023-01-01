WebCatalog
LINE WORKS

LINE WORKS

common.worksmobile.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LINE WORKS в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

LINE WORKS — это инструмент, который предоставляет все необходимые для работы средства связи в одном приложении, включая чат LINE и штампы, а также календарь и адресную книгу. Каждая компания, организация или команда может зарегистрироваться и использовать LINE WORKS, а также первый человек, запустивший LINE WORKS, может добавлять/приглашать участников начать общение. С LINE WORKS люди разных поколений и опыта в сфере ИТ могут общаться более гладко, независимо от размера компании, типа отрасли или типа работы. ! Бизнес-чат: LINE WORKS — инструмент, позволяющий осуществить все необходимое для работы общение в одном приложении, включая привычный чат и штампы от LINE, а также календарь и адресную книгу. Каждая компания, организация или команда может зарегистрироваться и использовать LINE WORKS, а общение начинается, когда первый человек, открывший LINE WORKS, добавляет/приглашает участников. С LINE WORKS вы можете облегчить общение между людьми разных поколений и опыта в сфере ИТ, независимо от размера компании, отрасли или рода занятий!

Веб-сайт: line.worksmobile.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LINE WORKS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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