Relay — это платформа для поиска преемников в бизнесе, которая объединяет компании, ищущие преемников, с людьми, которые хотят занять эту должность. Открыто нанимая преемников, мы объединяем неожиданные стороны и создаем новые встречи и ценность.

Веб-сайт: relay.town

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