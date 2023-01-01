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Brushup

Brushup

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: brushup.net

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Brushup — это облачный сервис, который позволяет легко оставлять отзывы о проектах, документах, видео и других продуктах. Обмен продуктами, обратная связь, управление процессами — все это можно выполнить в одном браузере. Сначала попробуйте бесплатно.

Веб-сайт: brushup.net

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