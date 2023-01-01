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Jooto

Jooto

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: jooto.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Jooto — это инструмент управления задачами и проектами в стиле канбан, которым пользуются более 260 000 человек. Основная операция — просто перетащить. Вы также можете управлять задачами с помощью диаграмм Ганта и между проектами. Легче понять статус участников проекта, что упрощает управление.

Веб-сайт: jooto.com

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