Jooto — это инструмент управления задачами и проектами в стиле канбан, которым пользуются более 260 000 человек. Основная операция — просто перетащить. Вы также можете управлять задачами с помощью диаграмм Ганта и между проектами. Легче понять статус участников проекта, что упрощает управление.

Веб-сайт: jooto.com

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