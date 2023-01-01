Pathee (パシー)

Pathee | Крупнейший в Японии информационный сайт о торговых центрах «Пати» делает прогулки по городу удобными, веселыми и гибкими. Для пользователей, которые находятся вне дома, мы предлагаем места, подходящие для различных целей, включая не только покупки, но и места для игр, и которые можно использовать для любого случая.

Веб-сайт: pathee.com

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