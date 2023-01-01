CLIUS — это облачная электронная медицинская карта для клиник (клиник без коек). Простая и удобная в использовании конструкция экрана сокращает время и усилия медицинского лечения и повышает эффективность. Он идеально подходит не только для новых открытий, но и для расширения филиалов клиник, поэтому сначала попробуйте бесплатную пробную/демонстрационную версию.

Веб-сайт: clius.jp

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