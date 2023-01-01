Настоящие впечатления от скачек, которые вы никогда не сможете получить в игре. Это служба фонда скаковых лошадей, которая позволяет вам поделиться своими чувствами с друзьями-бануши. Вы будете получать обновленную информацию о прогрессе вашей лошади и, как владелец лошади, будете получать долю призовых денег по результатам скачек.

Веб-сайт: banusy.dmm.com

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