Безопасный и надежный портал, которым управляет NTT Resonant. Чем больше вы его используете, тем больше он узнает о ваших интересах, хобби и предпочтениях и позволяет вам эффективно собирать информацию, необходимую для создания собственного личного портала за ограниченное время.

Веб-сайт: goo.ne.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением goo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.