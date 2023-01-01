Это платформа, которая поддерживает проектирование, производство, продажи и внедрение технологий для тех, кто хочет создавать вещи. Мы предлагаем такие услуги, как рынок заказов и продаж 3D-печати, создание оригинальных чехлов для смартфонов, производственный блог и поддержку «творения» в коворкинге Акихабары.

Веб-сайт: make.dmm.com

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