Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

DocBase — это инструмент для обмена информацией, который позволяет легко создавать документы, подобные Wiki. Создайте культуру обмена информацией со своей командой и поддержите рост вашей организации. Мы предлагаем меры безопасности высшего уровня в Японии и множество функций, предназначенных для удаленной работы.

Веб-сайт: docbase.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DocBase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.