WebCatalog
ジョブカン

ジョブカン

jobcan.ne.jp

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ジョブカン в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Внедряется более чем 80 000 компаниями. №1 в ежегодном рейтинге IT-трендов уже 8 лет подряд. Он имеет все функции, необходимые для управления посещаемостью, включая управление посещаемостью, управление сменами, управление оплачиваемыми отпусками и управление сверхурочными, а поскольку его можно использовать бесплатно, он значительно снижает затраты и время работы по сравнению с картами учета рабочего времени.

Веб-сайт: jobcan.ne.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ジョブカン, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

SmartHR

SmartHR

smarthr.jp

BASE

BASE

thebase.in

Brushup

Brushup

brushup.net

楽天西友ネットスーパー

楽天西友ネットスーパー

sm.rakuten.co.jp

Rakumo

Rakumo

rakumo.com

zaico

zaico

zaico.co.jp

bixid

bixid

bixid.net

楽天ラクマ

楽天ラクマ

fril.jp

goo

goo

goo.ne.jp

DMM オンライン展示会

DMM オンライン展示会

showbooth.dmm.com

Retty

Retty

retty.me

Mieruca

Mieruca

mieru-ca.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности