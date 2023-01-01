Внедряется более чем 80 000 компаниями. №1 в ежегодном рейтинге IT-трендов уже 8 лет подряд. Он имеет все функции, необходимые для управления посещаемостью, включая управление посещаемостью, управление сменами, управление оплачиваемыми отпусками и управление сверхурочными, а поскольку его можно использовать бесплатно, он значительно снижает затраты и время работы по сравнению с картами учета рабочего времени.

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