WebCatalog
Rakumo

Rakumo

a-rakumo.appspot.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Rakumo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

rakumo органично работает с Google Workspace в ПО для групповой работы и Salesforce в CRM. Он охватывает функции и области бизнеса, которые не могут быть охвачены одними стандартными функциями, и может быть использован и удобно использован каждым. Вы можете приобрести необходимые услуги от 1ID и гибко решать бизнес-проблемы по мнению вашей компании. rakumo прекрасно работает с программным обеспечением для групповой работы Google Workspace (ранее G Suite) и CRM Salesforce. Он охватывает функции и области бизнеса, которые не могут быть охвачены только стандартными функциями, что делает его простым и удобным в использовании для всех. Вы можете приобретать нужные вам услуги с одного ID и гибко решать бизнес-вопросы под нужды вашей компании.

Веб-сайт: rakumo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rakumo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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