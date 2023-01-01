Доступно от 2530 иен в месяц! Опираясь на концепцию «офис на вашем смартфоне», мы предоставляем удобную систему, позволяющую пересылать почту и использовать необходимые для офиса функции с помощью смартфона. Мы готовим различные услуги, такие как пересылка почты в тот же день, аренда конференц-залов, личные шкафчики, дополнительный секретарский прием, добавление названия компании и поддержка при регистрации. Конечно, возможна и корпоративная регистрация!

Веб-сайт: virtualoffice.dmm.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DMM バーチャルオフィス, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.