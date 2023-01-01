WebCatalog
Chat Plus

Chat Plus

chatplus.jp

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Chat Plus в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Chat Plus, трекер внедрения чат-ботов № 1 в отрасли, представляет собой многофункциональный инструмент поддержки чата, которым можно пользоваться за 1500 иен в месяц. Теперь принимаю 10-дневную бесплатную пробную версию!

Веб-сайт: chatplus.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chat Plus, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

楽天西友ネットスーパー

楽天西友ネットスーパー

sm.rakuten.co.jp

ジョブカン

ジョブカン

jobcan.ne.jp

楽天ブックス

楽天ブックス

books.rakuten.co.jp

ebookjapan

ebookjapan

yahoo.co.jp

DMM バーチャルオフィス

DMM バーチャルオフィス

virtualoffice.dmm.com

DMM 英会話

DMM 英会話

eikaiwa.dmm.com

ピッコマ

ピッコマ

piccoma.com

gooメール

gooメール

mail.goo.ne.jp

dアニメストア

dアニメストア

animestore.docomo.ne.jp

gooブログ

gooブログ

blog.goo.ne.jp

Yahoo!占い

Yahoo!占い

yahoo.co.jp

Rakuten Fashion

Rakuten Fashion

brandavenue.rakuten.co.jp

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности