Chat Plus, трекер внедрения чат-ботов № 1 в отрасли, представляет собой многофункциональный инструмент поддержки чата, которым можно пользоваться за 1500 иен в месяц. Теперь принимаю 10-дневную бесплатную пробную версию!

Веб-сайт: chatplus.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chat Plus, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.