WebCatalog
ピッコマ

ピッコマ

piccoma.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Если вы хотите бесплатно читать популярную мангу и романы, используйте Piccoma! Вы можете наслаждаться всем: от комиксов, адаптированных в аниме, и драм до оригинальных сериальных произведений каждый день. Богатая линейка романов, драм, ужасов, тайн, фэнтези, боевиков, спорта, повседневной жизни, TL, BL и т. д. доступна бесплатно!

Веб-сайт: piccoma.com

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