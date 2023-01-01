WebCatalog
Togetter

Togetter

togetter.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Togetter в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сводный сайт, специализирующийся на сводках Твиттера, где вы можете прочитать сводки текущих популярных твитов. Это одна из крупнейших медиа-платформ в Японии, где каждый может собирать все: от популярных твитов, тенденций Твиттера, популярных изображений, таких как фотографии и манга, до реакций на различные новости.

Веб-сайт: togetter.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Togetter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

U-NEXT

U-NEXT

video.unext.jp

ABEMA

ABEMA

abema.tv

Yahoo!占い

Yahoo!占い


BASE

BASE

thebase.in

BBC 日本語

BBC 日本語

bbc.com

Pathee (パシー)

Pathee (パシー)

pathee.com

Yahoo!パートナー

Yahoo!パートナー


食べログ

食べログ

tabelog.com

TRILL(トリル)

TRILL(トリル)

trilltrill.jp

Retty

Retty

retty.me

SHOWROOM

SHOWROOM

showroom-live.com

教えてgoo

教えてgoo

oshiete.goo.ne.jp

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности