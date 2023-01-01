goo blog — простой и удобный сервис для ведения блогов. Он оснащен редактором и удобными функциями обработки фотографий, которые позволяют легко создавать статьи даже новичкам. Совместимость с приложениями для ПК и смартфонов. Вы можете бесплатно сохранить до 3 ГБ изображений блога. Также возможны анализ доступа, партнерский маркетинг и публикации.

Веб-сайт: blog.goo.ne.jp

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