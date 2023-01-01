WebCatalog
gooブログ

gooブログ

blog.goo.ne.jp

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для gooブログ в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

goo blog — простой и удобный сервис для ведения блогов. Он оснащен редактором и удобными функциями обработки фотографий, которые позволяют легко создавать статьи даже новичкам. Совместимость с приложениями для ПК и смартфонов. Вы можете бесплатно сохранить до 3 ГБ изображений блога. Также возможны анализ доступа, партнерский маркетинг и публикации.

Веб-сайт: blog.goo.ne.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением gooブログ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

calendar.yahoo.co.jp

Qiita

Qiita

qiita.com

DocBase

DocBase

docbase.io

Retty

Retty

retty.me

gooポイント

gooポイント

point.goo.ne.jp

楽天ラクマ

楽天ラクマ

fril.jp

Hatena

Hatena

hatena.ne.jp

楽天ブックス

楽天ブックス

books.rakuten.co.jp

PayPayモール

PayPayモール

paypaymall.yahoo.co.jp

BOOTH

BOOTH

booth.pm

bixid

bixid

apps.bixid.net

ebookjapan

ebookjapan

ebookjapan.yahoo.co.jp

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности