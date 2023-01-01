Это точечный сайт, на котором вы можете легко накапливать баллы. goo Points — это сервис NTT Resonant, который позволяет вам легко зарабатывать баллы, используя услуги OCN и интернет-магазины. Баллы можно обменять на различные продукты и услуги, включая подарки по каталогу, мили и плату за использование NTT Communications.

Веб-сайт: point.goo.ne.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением gooポイント, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.