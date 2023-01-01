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goo辞書

goo辞書

dictionary.goo.ne.jp

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для goo辞書 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

goo словарь — крупнейший в Японии словарный сервис, которым можно пользоваться бесплатно. Вы можете выполнять поиск в языковых словарях, таких как японские словари, англо-японские словари, японско-английские словари, тезаурусы, четырехсимвольные идиомы и кандзи, а также в широком спектре специализированных глоссариев.

Веб-сайт: dictionary.goo.ne.jp

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