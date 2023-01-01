Мы тщательно отобрали продукты, которые сделают жизнь немного лучше для тех, кто пользуется сервисами goo и OCN, оборудование Wi-Fi, обеспечивающее IoT в вашем доме, и удобную умную бытовую технику. Вы также можете подать заявку на подключение к Интернету в магазине Goo.

Веб-сайт: store.goo.ne.jp

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