Mercari — крупнейший в Японии барахолочный рынок, где каждый может легко и спокойно покупать и продавать. У нас есть много новых/неиспользованных товаров, и вы можете оплатить их кредитной картой, перевозчиком, в магазине или в банковском банкомате. У нас есть уникальная система, в которой деньги переводятся продавцу после доставки товара, поэтому вы можете быть уверены. .

Веб-сайт: jp.mercari.com

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