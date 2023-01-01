Hatena Bookmark — это служба социальных закладок, которая позволяет бесплатно сохранять закладки в Интернете. Сборник последних новостей и информации в Интернете, которую все добавили в закладки.

Веб-сайт: b.hatena.ne.jp

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