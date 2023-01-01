Программное обеспечение для управления облачными запасами, которое можно использовать бесплатно. Существует приложение для смартфона (iPhone, iPad, Android) и веб-приложение, которое можно использовать как на Mac, так и на Windows. Благодаря функциям синхронизации и обмена данными несколько человек и из разных мест могут легко проверять самую свежую информацию о запасах. Также для управления активами и управления оборудованием. Также возможно подключение системы через API.

Веб-сайт: zaico.co.jp

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