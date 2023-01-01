Simpleview

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Используется большим количеством направлений, чем любая другая платформа. Предлагает бесшовную интеграцию с более чем 20 программами. Настраиваемый пользовательский интерфейс и бесконечная поддержка.

Веб-сайт: simpleviewinc.com

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