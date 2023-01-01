Mint.com — это бесплатная веб-служба управления личными финансами для США и Канады, созданная Аароном Патцером. Первоначально Mint предоставлял агрегацию учетных записей в рамках сделки с Yodlee, но с тех пор перешел на использование Intuit для подключения к учетным записям. Основной сервис Mint позволяет пользователям отслеживать балансы и транзакции банков, кредитных карт, инвестиций и кредитов через единый пользовательский интерфейс, а также создавать бюджеты и устанавливать финансовые цели. В 2009 году Mint была приобретена компанией Intuit, создателями Quicken и TurboTax. По состоянию на 2010 год Mint.com утверждает, что поддерживает связь с более чем 16 000 финансовыми учреждениями США и Канады и поддерживает более 17 миллионов индивидуальных финансовых счетов. По состоянию на ноябрь 2013 года Mint.com утверждал, что у него более 10 миллионов пользователей. В 2016 году Mint.com заявил, что у него более 20 миллионов пользователей.

Веб-сайт: intuit.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mint, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.