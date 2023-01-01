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Mint

Mint

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Веб-сайт: intuit.com

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Mint.com — это бесплатная веб-служба управления личными финансами для США и Канады, созданная Аароном Патцером. Первоначально Mint предоставлял агрегацию учетных записей в рамках сделки с Yodlee, но с тех пор перешел на использование Intuit для подключения к учетным записям. Основной сервис Mint позволяет пользователям отслеживать балансы и транзакции банков, кредитных карт, инвестиций и кредитов через единый пользовательский интерфейс, а также создавать бюджеты и устанавливать финансовые цели. В 2009 году Mint была приобретена компанией Intuit, создателями Quicken и TurboTax. По состоянию на 2010 год Mint.com утверждает, что поддерживает связь с более чем 16 000 финансовыми учреждениями США и Канады и поддерживает более 17 миллионов индивидуальных финансовых счетов. По состоянию на ноябрь 2013 года Mint.com утверждал, что у него более 10 миллионов пользователей. В 2016 году Mint.com заявил, что у него более 20 миллионов пользователей.

Веб-сайт: intuit.com

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