TeamDynamix предлагает управление ИТ-услугами (ITSM) с управлением портфелем проектов (PPM) на комбинированной платформе вместе с корпоративной интеграцией и рабочим процессом через iPaaS — платформу интеграции как услугу. Это платформа без кода, которую можно легко расширить до маркетинга, объектов, HR и других областей - без какого-либо программирования или сценариев. TeamDynamix может помочь улучшить предоставление ИТ-услуг благодаря поддержке ITIL, улучшить результаты проектов и ускорить цифровую трансформацию.

Веб-сайт: teamdynamix.com

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