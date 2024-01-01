WebCatalog

Blinq.me

Blinq.me

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: blinq.me

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Blinq.me в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Blinq — это инновационная платформа, которая революционизирует способы общения профессионалов и обмена контактной информацией. Будучи мировым поставщиком цифровых визитных карточек №1, Blinq предлагает экологически чистую альтернативу традиционным бумажным карточкам. С помощью Blinq пользователи могут создавать индивидуальные цифровые карты, которые содержат не только их контактные данные, но и более богатый профиль, включая ссылки на социальные сети, профессиональные веб-сайты и другие цифровые платформы. Этими картами можно легко поделиться с кем угодно и когда угодно через смартфон или другие цифровые устройства, что обеспечивает мгновенное подключение в любой сетевой ситуации. Blinq выделяется своей простотой использования, предлагая интуитивно понятный дизайн и удобный интерфейс, что делает его важным инструментом для современных профессионалов, стремящихся создавать и поддерживать свои бизнес-сети экологически безопасным способом.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для создания QR-кода

Веб-сайт: blinq.me

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Blinq.me, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.