SiliWiz — это бесплатный образовательный инструмент, который поможет вам изучить основы работы и производства полупроводников на фундаментальном уровне.

Веб-сайт: app.siliwiz.com

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