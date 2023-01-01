Образовательная платформа, которая позволяет вам начать изучать ASL и получать живую обратную связь. Эта образовательная онлайн-платформа позволяет вам изучать американский язык жестов в увлекательной игровой форме и получать живые отзывы о своем жесте.

Веб-сайт: slait.school

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