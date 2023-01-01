Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Прогрессивные компании управляют своим рабочим процессом с помощью Кайтен. Kaiten — онлайн-платформа для совместной работы. Благодаря встроенной проверенной методологии он поможет вам вывести вашу команду и бизнес на новый уровень.

Веб-сайт: kaiten.io

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