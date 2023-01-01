Beatsbrew
beatsbrew.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Beatsbrew в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: beatsbrew.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Beatsbrew, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
SOUNDS
sounds.com
Creaitor.ai
app.creaitor.ai
BgRem
bgrem.ai
VoiceTranslate
app.voicetranslate.app
5-Star Students
app.5starstudents.com
Getty Images
gettyimages.com
SmartWriteAI
app.smartwriteai.com
AudioLove
audiolove.me
Cybrary
cybrary.it
TalentLane.io
app.talentlane.io
Databass
app.databass.studio
BlackInk.AI
blackink.ai