Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Shoptimized — это программное обеспечение для управления фидами, которое дает вам полный контроль над оптимизацией фида товаров. Оно позволяет оптимизировать и редактировать несколько фидов покупок, не меняя веб-сайт и не полагаясь на разработчика.

Веб-сайт: shoptimised.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shoptimised, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.