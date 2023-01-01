Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Больше доходов, меньше оттока и больше довольных клиентов — без изменения вашего продукта. Повысьте популярность продукта и любовь клиентов с помощью шаблонов пользовательского интерфейса внутри приложений, которые приносят реальные результаты. Пропустите циклы разработки и возьмите под контроль цели вашего продукта с помощью Chameleon.

Веб-сайт: chameleon.io

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