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SatisMeter

SatisMeter

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: satismeter.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SatisMeter в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SatisMeter помогает онлайн-бизнесу собирать отзывы клиентов с помощью Net Promoter Score (NPS). Поймите своих клиентов, уменьшите отток и улучшите продукт!

Веб-сайт: satismeter.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SatisMeter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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