Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Folio — это интерактивное программное обеспечение для демонстрации продуктов, предназначенное для отдельных лиц, небольших команд и стартапов, позволяющее создавать демонстрации продуктов и рассказывать увлекательные истории без навыков программирования.

Веб-сайт: folio.la

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