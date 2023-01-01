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Folio

Folio

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Веб-сайт: folio.la

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Folio — это интерактивное программное обеспечение для демонстрации продуктов, предназначенное для отдельных лиц, небольших команд и стартапов, позволяющее создавать демонстрации продуктов и рассказывать увлекательные истории без навыков программирования.

Веб-сайт: folio.la

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Folio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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