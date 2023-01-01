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Planfix

Planfix

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Веб-сайт: planfix.com

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ПланФикс помогает организовать совместную работу людей и управлять ею. Наши клиенты используют ПланФикс как CRM, диспетчерскую и систему технической поддержки, с ее помощью управляют компаниями, ставя и контролируя задачи, ведут проектную деятельность, ведут учет источников и финансовое планирование.

Веб-сайт: planfix.com

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