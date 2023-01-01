No Mercy / No Malice

Каждую неделю автор бестселлеров и профессор бизнеса Скотт Галлоуэй делится своим взглядом на технологии и отношения в цифровой экономике.

Веб-сайт: profgalloway.com

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