WebCatalog

Digiphy

Digiphy

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: digiphy.it

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Digiphy в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Digiphy переосмысливает контекстный маркетинг. Подключая бренды напрямую к клиентам, Digiphy создает и предоставляет динамичный цифровой опыт в контекстуально значимые моменты из любого физического продукта и точки контакта с клиентом. Наше гибкое решение самообслуживания повышает качество повествования о бренде и создает новый интерактивный канал цифрового маркетинга, который повышает прозрачность, ускоряет продажи и углубляет взаимодействие с брендом, одновременно позволяя компаниям собирать ценные данные о клиентах. Компания Digiphy была основана Сарой Элленбоген, проработавшей 15 лет в Google на переднем крае цифровой рекламы, Крисом Скоттом, имеющим двадцатилетний опыт руководства высокопроизводительными продуктовыми и креативными командами в быстрорастущих технологических стартапах, Хейдой Хельгадоттир, предпринимателем в сфере технологий и продуктов питания. и Оливер Лакетт, лидер в области цифрового маркетинга и социальных сетей. Компания Digiphy приняла участие в акселераторной программе Techstars Farm to Fork и была названа финалистом конкурса Fast Company World Change Ideas 2022 года.

Категории:

Business
Программное обеспечение для создания QR-кода

Веб-сайт: digiphy.it

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Digiphy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.