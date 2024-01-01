Digiphy переосмысливает контекстный маркетинг. Подключая бренды напрямую к клиентам, Digiphy создает и предоставляет динамичный цифровой опыт в контекстуально значимые моменты из любого физического продукта и точки контакта с клиентом. Наше гибкое решение самообслуживания повышает качество повествования о бренде и создает новый интерактивный канал цифрового маркетинга, который повышает прозрачность, ускоряет продажи и углубляет взаимодействие с брендом, одновременно позволяя компаниям собирать ценные данные о клиентах. Компания Digiphy была основана Сарой Элленбоген, проработавшей 15 лет в Google на переднем крае цифровой рекламы, Крисом Скоттом, имеющим двадцатилетний опыт руководства высокопроизводительными продуктовыми и креативными командами в быстрорастущих технологических стартапах, Хейдой Хельгадоттир, предпринимателем в сфере технологий и продуктов питания. и Оливер Лакетт, лидер в области цифрового маркетинга и социальных сетей. Компания Digiphy приняла участие в акселераторной программе Techstars Farm to Fork и была названа финалистом конкурса Fast Company World Change Ideas 2022 года.

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Веб-сайт: digiphy.it

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