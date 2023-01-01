Решайте важные моменты и маленькие задачи, воспользовавшись вашим руководством из Realworld. Все, что нужно для покорения взрослой жизни, все в одном месте! Realworld фокусируется на небольших действиях в сфере личных финансов, здоровья и благополучия, а также карьерного роста. Каждая часть рассчитана на 15–30 минут, и мы построили каждую часть так, чтобы ее можно было выполнить за одну неделю. По мере того, как вы выработаете привычку выполнять одну часть в неделю, вы увидите, что преимущества суммируются — вы сможете выполнить массу задач, не перегружаясь.

Веб-сайт: realworld.co

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