SWAYAM – это программа, инициированная правительством Индии и предназначенная для достижения трех основных принципов образовательной политики, а именно: доступа, справедливости и качества. Целью этих усилий является предоставление лучших учебных ресурсов для преподавания всем, включая наиболее обездоленных. SWAYAM стремится преодолеть цифровой разрыв для студентов, которые до сих пор не были затронуты цифровой революцией и не смогли присоединиться к основному потоку экономики знаний.

Веб-сайт: swayam.gov.in

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