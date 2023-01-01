WebCatalog
Swayam

Swayam

swayam.gov.in

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Swayam в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

SWAYAM – это программа, инициированная правительством Индии и предназначенная для достижения трех основных принципов образовательной политики, а именно: доступа, справедливости и качества. Целью этих усилий является предоставление лучших учебных ресурсов для преподавания всем, включая наиболее обездоленных. SWAYAM стремится преодолеть цифровой разрыв для студентов, которые до сих пор не были затронуты цифровой революцией и не смогли присоединиться к основному потоку экономики знаний.

Веб-сайт: swayam.gov.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Swayam, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

PBS LearningMedia

PBS LearningMedia

pbslearningmedia.org

The Dispatch

The Dispatch

thedispatch.com

abeka

abeka

login.abeka.com

Techdirt

Techdirt

techdirt.com

GoConqr

GoConqr

goconqr.com

DigiLocker

DigiLocker

digilocker.gov.in

DP Education

DP Education

dpeducation.lk

Languagenut

Languagenut

languagenut.com

GeoPlatform.gov

GeoPlatform.gov

geoplatform.maps.arcgis.com

Pathwright

Pathwright

get.pathwright.com

Tufin

Tufin

portal.tufin.com

Acellus

Acellus

signin.acellus.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности