Понимание окупается - WirtschaftsWoche: ведущий деловой журнал Германии. Важные вещи о компаниях, финансах, успехе и технологиях. Wirtschaftswoche — немецкий еженедельный журнал деловых новостей, издаваемый в Германии. «Экономика» означает экономию, а «Воче» — неделя.

Веб-сайт: wiwo.de

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WirtschaftsWoche, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.