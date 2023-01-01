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WirtschaftsWoche

WirtschaftsWoche

wiwo.de

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Понимание окупается - WirtschaftsWoche: ведущий деловой журнал Германии. Важные вещи о компаниях, финансах, успехе и технологиях. Wirtschaftswoche — немецкий еженедельный журнал деловых новостей, издаваемый в Германии. «Экономика» означает экономию, а «Воче» — неделя.

Веб-сайт: wiwo.de

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